طائرة تقل وزير الدفاع الهندي تنفذ هبوطا طارئا قرب حدود باكستان

نفذت طائرة تابعة للجيش الهندي على متنها مسؤولون كبار، اليوم الخميس، هبوطا طارئا على طريق للسيارات قرب حدود باكستان، ضمن إطار تدريب.

وهبطت طائرة النقل العسكرية من طراز "لوكهيد سي-130 هيركوليز" التي كان على متنها وزيرا الدفاع، راجنات سينغ، والنقل البري، نيتين جادكاري، وقائد أركان سلاح الجو، المشير راكيش سينغ بهادوريا، بسلامة على الطريق رقم "إن.إتش-925 إيه" في منطقة بارمر بولاية راجستان شمال غربي البلاد، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشار وزير الدفاع على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إلى أن هذه تعد المرة الأولى التي يستخدم فيها طريقا وطنيا لتنفيذ عملية هبوط طارئ لطائرة تابعة لسلاح الجو في البلاد.

وأشار الوزير في كلمته عقب هبوط الطائرة إلى أن العمل جار حاليا على تجهيز 20 طريقا في مختلف أنحاء البلاد بمهابط خاصة بهبوط الطائرات الطارئ، مثل الطريق المذكور في بارمر، مشددا على أن إقامة هذا المهبط على مقربة من الحدود تبعث رسالة مفادها "أننا سنكافح بأي ثمن من أجل وحدتنا وتنوعنا وسيادة بلدنا".