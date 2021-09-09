إيران توقف ضخ الغاز بشكل كامل عن محطات إنتاج الطاقة الكهربائية جنوبي العراق

أعلن العراق اليوم الأربعاء أن إيران أوقفت بشكل كامل تجهيز محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في مناطق جنوبي العراق، مما تسبب بفقدان 5 آلاف ميجا واط من الطاقة الكهربائية.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء العراقية في بيان صحفي أن " منظومة الكهرباء الوطنية تعرضت اليوم الأربعاء لمشكلة انحسار ضخ الغاز الإيراني المورد لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في المناطق الوسطى من 20 مليون متر مكعب إلى 12 مليون متر مكعب، وتوقفه بالكامل عن المناطق الجنوبية، الأمر الذي أدى إلى تحديد أحمال المنظومة الوطنية وخسارة قرابة 5 آلاف ميجا واط من الطاقة.

وأوضح البيان أن هذه الأزمة مع الجانب الإيراني تكررت للمرة الثانية بعد مضي أسبوع واحد فقط من الانحسار السابق، حيث تستمر وزارة الكهرباء في بذل جهودها واستنفار ملاكاتها للحفاظ على مستويات إنتاج الطاقة ورفع ساعات التجهيز، بما تسمح به إمكانيات شبكات النقل والتوزيع المتاحة وآلياتها المستحدثة.

وكان العراق قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى توافقات لاستيراد الطاقة الكهربائية من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والسعودية تركيا، فيما لايزال العراق يواجه مشاكل كبيرة من جراء توقف استيرادات الغاز من إيران لتشغيل المحطات الكهربائية الغازية في مناطق وسط وجنوبي البلاد.

وكان العراق قد أبرم الأحد الماضي عقدا مع شركة توتال الفرنسية لإنشاء محطات للطاقة المتجددة في محافظة البصرة لإنتاج 1000 ميجا واط خلال عام، فيما تجري الوزارة مفاوضات لتنفيذ مشاريع مماثلة لبناء محطات في عدد من المدن العراقية.