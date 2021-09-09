أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك اهتماما واحتراما حكوميا بكبار السن والمسنين، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بالموافقة على 7 قرارات جديدة خلال اجتماعها الأسبوعي والذي يعتبر أبرزهم هو إصدار قانون حقوق المسنين.

وقالت القباج ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن القانون يطبق على المسنين الذين تبدأ أعمارهم من 60 عاماً فأكثر، وأصحاب المعاشات أيضاً الذين تبدأ أعمارهم من 65 عاماً.

وأشارت وزير التضامن الإجتماعي إلى أن المسن ليس مريضا ومكانه ليس دور رعاية، موضحة أن المسن هو خلاصة الخبرة والمعارف والحكمة والمشاركة وهذا ما نؤمن به.

وأعلنت أن عدد المسنين في مصر يبلغ حوالي 7 ملايين مواطن، أي يمثلون ما يقرب 7% من سكان مصر، موضحة أن متوسط عمرهم حوالي 74 عاماً.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المسنين لهم حق في الحماية الاجتماعية، إذا كان يعاني من مشكلة مالية ولا يوجد من ينفق عليه.