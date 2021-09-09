وأعلن السفير العراقي في عمان حيدر العذاري في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الخميس، أن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية وافق على فتح المنفذ الحدودي البري طريبيل ـ الكرامة أمام العراقيين الذين لديهم أذونات إقامة لدى المملكة لمدة سنة واحدة أو خمس سنوات بالسفر برا من وإلى المملكة بسياراتهم الشخصية، دون الحاجة إلى موافقات مسبقة.



وأعرب السفير العراقي عن تقديره لهذا القرار، موضحا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ حال وصول التعليمات الخاصة به إلى المنفذ البري، والالتزام بالشروط الصحية المتبعة في المملكة الأردنية.



وكان وزير النقل الأردني وجيه عزايزه أعلن بدء دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على بدء دخول الشاحنات الأردنية الى الأراضي العراقية بعد المتابعة والتنسيق مع الأشقاء في الجانب العراقي، وأن منح التأشيرات لسائقي الشاحنات الأردنية سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل".