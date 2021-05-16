مصر تؤكد رفضها كل ما من شأنه استهداف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة ⁧‫القدس‬⁩

أكد وزير الخارجية سامح شكري‬⁩، مجددا، على موقف مصر الثابت من دعم⁧‫ القضية الفلسطينية‬⁩، ورفض كل ما من شأنه استهداف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة ⁧‫القدس‬⁩ ومقدساتها أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

جاء ذلك خلال أعمال اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس، والتي عقدت اليوم الخميس بالقاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ إن شكري، شدد على ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية في سائر الأراضي الفلسطينية المُحتلة، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق؛ وصولا إلى إقامة دولته المُستقلة.