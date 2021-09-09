انهيار حزب «من أجل الشعب» المحافظ في سلوفاكيا

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انهار حزب من أجل الشعب (زا لودي) السلوفاكي المحافظ، وهو عضو في الائتلاف الحاكم، يوم الأربعاء.

وتأسس الحزب على يد الرئيس السابق أندريه كيسكا قبل عامين فقط .

وأعلنت وزيرة العدل ماريا كوليكوفا وستة أعضاء بالبرلمان مغادرتهم الحزب يوم الأربعاء .

وجاءت المغادرة الأخيرة بعد سلسلة من الاستقالات ولم يتبق للحزب في البرلمان سوى أربعة أعضاء فقط ، ووضعهم غير مؤكد أيضا.

وينبغي أن تكون الحكومة، التي كانت تتألف في السابق من أربعة أحزاب، قادرة على الاستمرار على الرغم من تفكك حزب (زا لودي)، الذي كان بالفعل أصغر حزب في الائتلاف.

ويقول المنشقون إنهم سينضمون إلى المجموعة البرلمانية الليبرالية ، التي هي أيضا جزء من الحكومة ، كمستقلين في الوقت الحالي.

وأسس كيسكا الحزب في الأصل كوسيلة للتحول من الدور الأكثر تمثيلا لرئيس الدولة إلى الدور الأكثر نفوذا سياسيا لرئيس الحكومة.

ولكن بعد أدائه الضعيف بشكل غير متوقع في الانتخابات البرلمانية لعام 2020، انسحب كيسكا من الساحة السياسية.