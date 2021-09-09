وقال دارمانان في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأوردتها إذاعة "مونت كارلو الدولية" مساء اليوم الخميس، إنه يتعين احترام التزامات بريطانيا.



وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل قد التقت نظيرها الفرنسي، وزير الداخلية جيرالد دارمانان لإجراء محادثات حول أزمة المهاجرين، لكن الجانبين أخفقا في الاتفاق على أي إجراءات جديدة.



يشار إلى أن المملكة المتحدة وفرنسا أبرمتا صفقة في شهر يوليو الماضي لمحاولة تقليل عدد المهاجرين العابرين، حيث وعدت المملكة المتحدة بدفع 54.2 مليون جنيه إسترليني لفرنسا مقابل إجراءات إضافية مثل مضاعفة عدد دوريات السواحل.