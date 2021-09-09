ضبط 12 مصنعا يستخدموا مواد مجهولة ومنتهية الصلاحية بالقاهرة والقليوبية

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تمكنت شرطة البيئة والمسطحات، من ضبط 12 مصنعا عشوائيا لتصنيع اللحوم والحلويات وإنتاج وتعبئة المعطرات وبدخلهما مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بنطاق القاهرة والقليوبية.

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 61 قضية متنوعة

حيث تم ضبط 4 مصانع عشوائية "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة المعطرات والمنظفات المنزلية، تدوير المخلفات المعدنية والبلاستيكية ضبط خلالها "كميات كبيرة من المواد الخام والمخلفات البلاستيكية مجهولة المصدر ومنتجات مغشوشة ومقلدة" بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وضبط 8 مصانع عشوائية وشركات لتصنيع الحلويات وكذا تصنيع اللحوم ضبط خلالها "كميات كبيرة من المواد الخام ومنتج نهائى مواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية"، بنطاق مديريتى أمن القاهرة والقليوبية.

إضافة إلى ضبط 49 سيارة "تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات" بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديريتى أمن القاهرة والقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة.