عُمان تؤكد على موقفها الثابت والداعم للتضامن العربي

أكدت سلطنة عمان خلال الاجتماع الوزاري للدورة العادية 156 لمجلس جامعة الدول العربية والذي عقد بالقاهرة، على موقفها الثابت والداعم للتضامن العربي، وكل ما من شأنه تحقيق آمال وطموحات شعوب الأمة العربية ودعم الاستقرار في المنطقة وتغليب منطق السلام وحل الخلافات بالتفاهم والحوار والتسامح.



ونقلًا عن وكالة الأنباء العمانية، مساء الخميس، أعربت السلطنة في الكلمة التي ألقاها سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، عبد الله بن ناصر الرحبي، عن تطلعها إلى تطوير أداء جامعة الدول العربية؛ لمواكبة التحديات والمتغيرات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية.



وانطلقت، اليوم الخميس، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية 156 برئاسة دولة الكويت، ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من الأمناء العامين المساعدين بالجامعة العربية.



وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا لمناقشة القضايا الرئيسة المعروضة على جدول أعمال الدورة، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وبرئاسة الكويت.