مباحث البحيرة تنقذ شابا حاول الانتحار من أعلى برج شبكة محمول بالبحيرة

تمكنت مباحث البحيرة، برئاسة اللواء محمد شعراوي مدير المباحث الجنائية، بالاشتراك مع الإدارة العامة للحماية المدنية بالبحيرة، من إنقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى شبكة محمول بكفر الدوار؛ للمرور بحالة نفسية سيئة نتيجة خلافات أسرية، وبعد التواصل معه تم إقناع الشاب الذي استجاب ونزل من فوق البرج وتم اصطحابه إلى قسم شرطة كفر الدوار.

وكانت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، شهدت إقدام شاب على الانتحار من أعلى برج شبكة محمول، بجوار شريط السكة الحديد، وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد عادل مأمور محبوب مأمور قسم كفر الدوار ببلاغ من الأهالي، بوجود شاب أعلى برج شبكة المحمول للانتحار الموجود بجوار شريط سكك حديد مصر القاهرة الإسكندرية.

يذكر أن هذه ليست المحاولة الأولى للانتحار بل هي الرابعة لنفس الشاب.