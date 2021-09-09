تقرير أمريكي: طاقة الرياح تشهد انتعاشا في الولايات المتحدة

كشف تقرير حديث عن أن طاقة الرياح تشهد انتعاشا في الولايات المتحدة وهو ما يعزز خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للوصول إلى نسبة الصفر من الانبعاثات بحلول عام 2035.

وأشار التقرير، الصادر اليوم عن وزارة الطاقة الأمريكية، إلى أنه تم توفير أكثر من 16 ألف ميجاوات من تشغيل أجهزة توليد طاقة الرياح في عام 2020 وهو معدل قياسي سنوي.

وأشار التقرير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها هذه الطاقة ما تحققه الطاقة الشمسية حيث بلغت ذروتها بتوجيه نحو 6ر24 مليار دولار كاستثمارات في طاقة الرياح في 25 ولاية أمريكية مختلفة.

وقالت جينيفر جرانولم وزيرة الطاقة الأمريكية في تصريح لها تعليقا على هذا التقرير إن هناك مساعي لمزيد من نشر هذه الطاقة في أنحاء البلاد واستغلال التكنولوجيا لجعل مولدات هذه الطاقة أرخص ثمنا وأعلى كفاءة.