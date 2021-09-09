انطلاق اجتماع الدورة الـ156 لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة

انطلقت أعمال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية الـ156 على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم الخميس، برئاسة دولة الكويت، الرئيس الحالي للمجلس، والتي يمثلها الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية، خلفا لدولة قطر التي مثلها وزير الدولة للشئون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وفيليب لازاريني، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين "الأونروا".

يبحث وزراء الخارجية العرب عددا من الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها من الملفات، وتأتى القضية الفلسطينية في مقدمة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ، بجانب تطورات الوضع في سوريا وتطورات الوضع في اليمن وآخر المستجدات على الساحة الليبية والتضامن مع الجمهورية اللبنانية وأمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي .

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بنودا تتعلق بدعم السلام والتنمية في جمهورية السودان ودعم الجمهورية الصومالية الفيدرالية ودعم جمهورية القمر المتحدة ومسيرة التعاون العربي الإفريقي والحوار العربي الأوروبي .

ومن بين البنود أيضا العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية والتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى ودعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص.

وقد سبق الاجتماع الوزاري، اجتماع لمجلس الجامعة العربية على المستوى المندوبين الدائمين يوم الثلاثاء الماضي للتحضير للاجتماع الوزاري، حيث تضمن مشروع جدول الأعمال 7 بنود رئيسة تناولت مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية، وفى مقدمتها البند المتعلق بالعمل العربي المشترك ويحتوي على تقرير الأمين العام للجامعة العربية وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتي الانعقاد( 155-156)، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات للقمة العربية .