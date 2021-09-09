استنكر الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، استخدام العلماء مصطلح «ترقيع غشاء البكارة»، لافتًا إلى أن «العنوان أوله ضلال، فضلًا عن أن المصطلح لا أساس له دينيًا وعلميًا»، حسب قوله.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن الغشاء يُفض بـ7 طرق منها الوثبة وشدة واستمرار الحيض، معلقًا: «لو امرأة تزوجت في سن 30 عامًا عيب زوجها يسألها عن غشاء البكارة أو ينظر للأمر».

وتساءل عما إذا كانت البكارة شرطًا في إتمام عقد الزواج وبناء على رغبة الزوج أو ليست شرطًا، متابعًا: «هل الزوج يرغب في فتاة بكر بغض النظر عن فض الغشاء أو بقائه أم لا؟ لأن الثيوبة والبكارة يترتب عليهما حكم شرعي عند الزواج».

وأشار إلى أن دار الإفتاء في حكمها حول «غشاء البكارة» حرمت الغش والتدليس، موضحًا أن الحكم يجيز المسألة للمغتصبَة، وليس لمن فُض غشاؤها عن طريق جماع محرم أو الزنا.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال طبيبة حول حكم الشرع في إجرائها عمليات ترقيع غشاء البكارة للستر على الفتيات بعد التغرر بهن، وذلك خلال بث مباشر له عبر الصفحة الرسمية لموقع دار الإفتاء المصرية على موقع «فيس بوك».

وقال «ممدوح»، إن دار الإفتاء المصرية كشفت عن الحكم الشرعي في عملية ترقيع غشاء البكارة، منذ عدة سنوات، وأصدرت بحثا محكما منشورا في مجلة دار الإفتاء في أول عدد لها، موضحًا أنه في بعض الأحوال يكون الرتق أي ترقيع غشاء البكارة مطلوبا، وفي بعضها يكون محرما، وذلك وفقًا لحال الفتاة التي تريد إجراء هذه العمليات.