توقيع اتفاقية امتياز مدتها 35 عاما بين موانئ أبوظبي ومجموعة فرنسية رائدة في الشحن

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية، الرائدة عالمياً في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، اتفاقية امتياز مدتها 35 عاماً، تقوم المجموعة الفرنسية بموجبها بتأسيس مركز إقليمي جديد لها في ميناء خليفة لأسواقها الرئيسية في جنوب وغرب آسيا وشمال وشرق إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، إن اتفاقية الامتياز تشمل إنشاء محطة حاويات جديدة في ميناء خليفة، وهو أول ميناء حاويات شبه آلي في منطقة الخليج العربي.

ووفق البيان، ستدار الاتفاقية من قبل مشروع مشترك بين شركة "سي إم إيه تيرمينالز" التابعة لمجموعة "سي إم إيه سي جي إم" بحصة تبلغ 70% ومجموعة موانئ أبوظبي بحصة تبلغ 30%، حيث سيقوم الشركاء بتخصيص استثمار يبلغ 570 مليون درهم (154 مليون دولار أمريكي) للمشروع.

وستبدأ أعمال الإنشاء في المحطة هذا العام، لتكون جاهزة في عام 2024، مع رصيف يبلغ طوله في المرحلة الأولى 800 متر وطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 1.8 مليون حاوية نمطية.

ووفقاً للاتفاقية ستتولى مجموعة موانئ أبوظبي تنفيذ الأعمال البحرية وأعمال البنى التحتية الداعمة، من ضمنها إقامة جدار رصيف بطول إجمالي يصل إلى 1200 متر، وكاسر أمواج بطول 3800 متر، ومحطة للسكك الحديدية كاملة التجهيز، وساحة حاويات مخصصة للمحطة تمتد على مساحة 700 ألف متر مربع.

وأصبحت "سي إم إيه سي جي إم" بموجب هذه الاتفاقية المجموعة العالمية الثالثة من ضمن أكبر 4 شركات شحن في العالم تتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، الأمر الذي يؤكد مكانة ميناء خليفة كأحد الموانئ الرئيسية القليلة في العالم، والوحيد في المنطقة الذي يعد مركزاً لثلاث من أكبر شركات الشحن عالمياً، وعنصراً رئيسياً على خارطة التجارة العالمية يربط بين الأسواق في الشرق والغرب.