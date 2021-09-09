الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لوقف إطلاق النار وانسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشئون الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد يدعم بقوة تنفيذ وقف إطلاق النار وانسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا.

وشدد بوريل، في بيان صحفي نشره موقع الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، في أعقاب انتهاء زيارته إلى ليبيا، على أن بروكسل تتمسك بسيادة ليبيا واستقلالها وأنها على استعداد للمساهمة في إحلال السلام والاستقرار فيها خلال هذه المرحلة.

وأكد بوريل، التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بمواصلة دعم السلطات الليبية في جهودها للموافقة على التشريعات اللازمة والاستعدادات الملموسة، لاسيما قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، مشددا على أهمية تجديد شرعية المؤسسات الليبية وتأكيد السيادة الليبية واستقرار البلاد لجميع أبنائها.

وكرر دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للمساهمة في تنفيذ وقف إطلاق النار وانسحاب جميع القوات الأجنبية ومساعدة الحكومة الليبية في إصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (EUBAM).

ووصل بوريل، أمس إلى ليبيا، لإجراء مباحثات مع المسؤولين هناك؛ حيث يسعى الليبيون إلى التوصّل إلى جملة من التوافقات بشأن قاعدة دستورية تجري في إطارها انتخابات رئاسية وبرلمانية، نهاية العام الجاري، وعقد في طرابلس اجتماعات مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء منقوش، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني موسى الكوني، كما تبادل المحادثات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش .