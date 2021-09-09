الهجرة: نقل مواطن تعرض لوعكة صحية بدبي لاستكمال علاجه في مستشفى عين شمس التخصصي

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن تفاصيل الاستجابة لاستغاثة والد مواطن مصري مريض يعيش في الإمارات العربية المتحدة، حتى التنسيق لاستكمال علاجه في مستشفى عين شمس التخصصي.

وقالت مكرم - خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" مساء اليوم الأربعاء - إن المواطن كريم أحمد توفيق تعرض لوعكة صحية والعديد من المضاعفات الأخرى في دبي، وناشد والده بتسهيل عودة نجله من دبي للقاهرة لعلاجه في مصر، معبرة عن الشكر للشيخ محمد بن راشد حاكم إمارة دبى لتحمله تكلفة سفر المواطن المصري، موضحة أنه سيجرى إفراغ 6 كراسي على متن الرحلة ليتمكن كريم من السفر بسرير مجهز إضافة للطاقم الطبي.

وثمنت من دور وزير الطيران على توجيهاته لمكتب مصر للطيران في دبى لتوفير ما يلزم لكريم على الطائرة، لافتة إلى أن المواطن كريم أحمد كان يعمل عاملًا في ملعب كرة قدم، وأصيب بوعكة صحية صعبة.