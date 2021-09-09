وزير خارجية الجزائر يؤكد موقف بلاده الثابت من الأزمات التي تمر بها عدد من الدول العربية

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، على مواقف الجزائر الثابتة من الأزمات التي تمر بها عدد من الدول العربية في هذه المرحلة الصعبة، منوهًا إلى «خطورة التوجه الذي تبنته بعض الدول بعقد تحالفات مع العدو لتحقيق مكاسب آنية وإلحاق الضرر بالجار».



ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الخميس، أشار لعمامرة، خلال مشاركته في أعمال الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، إلى أن مثل هذه التصرفات لن تولد إلا مزيدا من التوتر في المنطقة، وتؤثر سلبا على معالجة القضية الفلسطينية، في الوقت الذي تحتاج فيه مزيدا من الدعم.



كما رحب الوزير بالتطورات الإيجابية التي سجلتها العملية السياسية لحل الأزمة الليبية بعد الإعلان عن انطلاق مسار المصالحة الوطنية، مشددًا على استعداد الجزائر لمواصلة جهودها في دعم الأشقاء الليبيين وتمكينهم من تحقيق الاستقرار المنشود.



وأشار إلى أن التطورات التي يشهدها العالم في خضم مكافحة كورونا تنبئ ببوادر قيام نظام دولي قد يقصي العالم العربي، مؤكدا على حتمية إجراء الإصلاحات الضرورية على منظومة العمل العربي المشترك وعلى استعداد الجزائر على المشاركة في هذا العمل الإصلاحي.



وانطلقت، اليوم الخميس، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية 156 برئاسة دولة الكويت، ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من الأمناء العامين المساعدين بالجامعة العربية.



وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا لمناقشة القضايا الرئيسة المعروضة على جدول أعمال الدورة، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وبرئاسة الكويت.