مدرب الظفرة يشدد على صعوبة مواجهة فريق الإمارات

شدد محمد قويض المدير الفني لفريق الظفرة، على صعوبة مواجهته مع الإمارات، المقرر لها غدا الجمعة ضمن منافسات المرحلة الثالثة من بطولة الدوري الإماراتي.

وأضاف قويض في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للدوري الإماراتي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن الفريق استفاد بشكل جيد من فترة توقف المسابقة، وذلك للاستعداد بشكل جيد للمرحلة المقبلة.

وأوضح أن الفريق خاض مباراة ودية خلال فترة التوقف، الأمر الذي عاد بالنفع على الظفرة وبعث بالاطمئنان لدى الجهاز الفني .

وأشاد قويض بالفريق المنافس الإمارات، مؤكدا أن تلقيه الخسارة في أول مباراتين له بالمسابقة لا يعكس الأداء الذي قدمه.

وقال مدرب الظفرة أن تنوع أسلوب لعب الإمارات هو السر في إعجابه بأداء الفريق، مشيرا إلى وجود لاعبين مؤثرين في صفوفه.

ويحتل الظفرة المركز الثالث عشر (قبل الأخير) بدون رصيد من النقاط بعد خسارته لأول مباراتين، بفارق الأهداف خلف الإمارات صاحب المركز الثاني عشر .