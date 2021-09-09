جولة مسائية لمحافظ الغربية لتفقد عدد من المشروعات فى طنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء الأربعاء، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة طنطا، حيث تابع المحافظ استكمال الأعمال بمنطقة محيط المسجد الأحمدي، ومتابعة تجهيز مركز المراقبة الذي جرى تزويده بأحدث الوسائل لنقل ما يحدث بمحيط مسجد السيد البدوي، وذلك لتسجيل كافة المخالفات والتعديات، كما تفقد المحافظ خلال الجولة أعمال هدم أحد البنايات المتعدية على حرم الطريق في بداية شارع طه الحكيم بجوار مجمع المحاكم، وذلك لتوسعة الشارع.

كما تابع المحافظ، خلال جولته، أعمال التطوير الحالية بكورنيش الغفران على طول امتداده من بدايته من الطريق السريع حتى سكة المحلة، حيث بدأت أعمال التطوير به ليصبح موازياً لكورنيش القاصد.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ شوارع سكة المحلة، الجلاء، البحر، النحاس ووجه برفع كافة الإشغالات بالشارع والمتعدية على حرم الطريق، كما وجه إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للسير عكس الطريق وعدم اتباع القواعد المرورية.



وخلال الجولة جرى غلق 2 ورشتين لعدم التزامهما بمواعيد الغلق الواردة في قرار اللواء وزير التنمية المحلية وغلق مقهى لتعديه على حرم الطريق، رافق المحافظ خلال جولته المحاسب عادل داوود رئيس حي أول طنطا، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، والعقيد إبراهيم كامل وكيل إدارة المرور.