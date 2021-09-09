تدشين مبادرة لتحويل المخرجات البحثية لجامعة الإسكندرية إلى براءات اختراع

قال رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، إنه جارٍ التخطيط لتدشين مبادرة لتحويل المخرجات البحثية للجامعة إلى براءات اختراع وتأسيس شركات ناجحة.

وأضاف أن الجامعة تحرص على الشراكة مع الجامعات الدولية ليظهر الخريج المصري عالميا ومن أجل توفير مناخ مناسب يأتي بثقافة جديدة تنقل الجامعة من الجيل الثالث إلى الرابع.

وأوضح خلال افتتاح المؤتمر الدولي 19، الذي جاء بعنوان "دور الابتكار والرقمنة في دعم منظمات الأعمال في ظل التحديات الرقمية"، أنه جارٍ وضع خطوات تنفيذية لإنشاء فرع في ليبيا وماليزيا وجارٍ إنشاء جامعة إسكندرية الأهلية، ذاكرا أن هناك فروع للجامعة في تشاد وجنوب السودان.

وأكد أن جائحة كورونا كشفت تحديات واجهت آلية تطبيق التحول الرقمي في مقدمتها عدم امتلاك المعارف اللازمة لإدارة الأزمات وإيجاد طرق بديلة لاستمرارية الأعمال في المؤسسات ونقص قدرة المؤسسات على مرونة التكيف.

وقال الدكتور عبد الوهاب غنيم رئيس الاتحاد العربي للرقمنة، إن حجم الاقتصاد الرقمي العالمي 18 تريليون دولار، وستصعد الصين إلى المركز الأول عام 2025، متابعًا أن السلفادور اعتمدت العملات المشفرة، وهناك 7 شركات تكنولوجية تعدت أرباحها 11 تريليون دولار، متأسفا أن 46% من الشعب المصري لا يملكون الدخول للإنترنت.

وقال الدكتور علاء الغرباوي نائب رئيس المؤتمر، إن من أهداف 2030 إنشاء مجتمع قائم على العلوم والتكنولوجيا، موضحا أن متخذي القرار يوجهون منظومة التحول المعرفي القائم على استدامة المعرفة.