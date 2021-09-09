كيانات ائتلاف الحرية والتغيير في السودان توقع إعلانا سياسيا: سنخوض الانتخابات

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وقع 43 كيانا من "الحرية والتغيير"-الائتلاف الحاكم في السودان- على إعلان سياسي يُمهد لوحدة التحالف، الذي قال إنه يسعى عبر هذه الخطوة لخوض الانتخابات بـ"صيغة مشتركة".

ووفقا لما نقله موقع "سودان تربيون"، فإن الغرض من الإعلان السياسي هو "إصلاح الحرية والتغيير وصولا إلى دولة مدنية ديمقراطية، وإنجاح الفترة الانتقالية والوصول إلى انتخابات حرة".

وجاء في الإعلان: "تحالفنا سيسعى لتطوير صيغة تمكن الحرية والتغيير من أن تخوض الانتخابات بصيغة مشتركة لمواصلة الإصلاح وبناء الدولة التي تسع الجميع وفق مشروع وطني متفق عليه".

وتتمثل إحدى مهام حكومة الانتقال الحالية في العمل على إجراء انتخابات عامة في جميع أنحاء البلاد بحلول 2024.

وتأسست الحرية والتغيير في الأول من يناير 2019، بعد توقيع قوى سياسية ومدنية على إعلان سياسي بذات المسمى طرحه تجمع المهنيين السودانيين.

وتتقاسم الحرية والتغيير السُّلطة مع قادة الجيش في فترة انتقال من المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات عامة.

وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، إن توقيع الائتلاف الحاكم على الإعلان السياسي الجديد "حدث تاريخي وخطوة في الاتجاه الصحيح".

ودعا حمدوك، الذي تحدث في حفل توقيع الإعلان السياسي، إلى العمل على توحيد كل قوى الثورة من أجل تحقيق غايات الشعب.