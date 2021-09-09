إيتو يحدد خليفة ميسي في برشلونة

يرى صامويل إيتو، نجم برشلونة والكاميرون السابق، ميزة خاصة في أحد نجوم بلوجرانا الحاليين، إلى حد القول إنه قد يملأ قليلا ذلك الفراغ الذي تركه أسطورة النادي ليونيل ميسي، وتحديدا في جانب القيادة.

ويقصد إيتو المهاجم الهولندي ممفيس ديباي البالغ من العمر 27 عاما، الذي وقع عقدا مع البارسا هذا الصيف قادما من أولمبيك ليون الفرنسي في صفقة انتقال حر.

ويعتقد إيتو أن بإمكان ديباي أن يصبح القائد الجديد للبارسا بعدما رحل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

وأثناء تقديمه لاتفاق بين رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم ولعبة (سوراري) اليوم الخميس، قال إيتو إنه "من حسن حظ برشلونة أنه وقع مع ممفيس. لديه خبرة مهمة وأظهر أنه يستطيع أن يحمل الفريق على عاتقه وأعتقد أنه سيكون هو القائد".

كما أكد إيتو أنه يحب المهاجم إنياكي ويليامز، الذي يلعب حاليا لصالح أتلتيك بيلباو.

كما تمنى نجم البارسا السابق أن يقدم البلجيكي إيدن هازارد أداء جيدا هذا الموسم مع ريال مدريد.

وقال: "أعتقد أن (هازارد) في مستوى الأفضل في العالم لكنه عانى من مشكلات بدنية في المواسم القليلة الماضية. أتمنى أن يكون هذا هو العام الذي يتألق فيه".