الصين تتعهد بتقديم مساعدات لأفغانستان بقيمة 7ر30 مليون دولار

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أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، أن الصين وعدت أفغانستان بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 200 مليون يوان، بما يعادل 7ر30 مليون دولار.

وتعهد وزير الخارجية وانج يى بذلك في مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع نظرائه من الدول المجاورة لأفغانستان .

وذكرت الصين أنها ستقدم مساعدات عاجلة لمكافحة جائحة فيروس كورونا وأنها تعتزم إرسال ثلاثة ملايين جرعة من لقاح كوفيد - 19 كدفعة أولى إلى أفغانستان .

وقال وانج يي في مؤتمر اليوم الخميس، إن أفغانستان مازالت تواجه تحديات خطيرة مثل القضايا الإنسانية والرفاهية العامة للشعب بشكل عام وجائحة كورونا.

وانضم وزراء خارجية باكستان وإيران وطاجيكستان وأوزبكستان ونائب وزير خارجية تركمانستان إلى وانج في المؤتمر الافتراضي.

وقال الوزير الصيني إن الدول المجاورة تريد مساعدة أفغانستان " للخروج من الفوضى" ، غير أنه دعا الولايات المتحدة أيضا إلى الوفاء بمسؤولياتها بعد انسحابها من أفغانستان .

وأشار وانج إلى أن الولايات المتحدة "ملزمة أكثر من أي دولة أخرى" بتقديم مساعدات اقتصادية وإنسانية لدعم الأفغان والحفاظ على الاستقرار وتجنب الفوضى .

وتدرس الحكومات في جميع أنحاء العالم ما إذا كانت ستعترف بحركة طالبان وتعيد المساعدات التي تعتمد عليها البلاد.

وجُمدت معظم المساعدات بعد استيلاء طالبان على حكم البلاد .

ووجه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نداءً عاجلا لتقديم مساعدات لأفغانستان تقدر بأكثر من 600 مليون دولار هذا الأسبوع قائلا إن الخدمات الأساسية تنهار وإن المساعدات المنقذة للحياة على وشك النفاد.