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السلطات الأمريكية توافق على دفع 3 ملايين دولار لمسنة تم اعتقالها بعنف

اعتقال الأمريكية كارين غارنير.
اعتقال الأمريكية كارين غارنير.
رويترز
نشر في: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 6:48 ص | آخر تحديث: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 6:48 ص

وافقت سلطات مدينة لافلاند في ولاية كولورادو الأمريكية على دفع 3 ملايين دولار لمسنة مريضة بالخرف تعرضت لعملية اعتقال عنيف بسبب سرقة في محل تجاري.

وأصيبت المواطنة الأمريكية، كارين غارنير، البالغة 75 عاما، بخلع في الكتف وكسر في الذراع خلال اعتقالها باستخدام القوة العام الماضي أمام محل تجاري بلافلاند على يد عنصرين في الشرطة تمت إقالتهما لاحقا مع فتح تحقيق معهما.

وقالت محامية غارنير، سارة شيلكي، إن سلطات المدينة وافقت على دفع 3 ملايين دولار لموكلتها، مضيفة أن الحالة الصحية للمسنة تدهورت بشكل حاد بعد الحادث حيث تحتاج حاليا إلى رعاية دائمة.  

كما أكد رئيس مجلس إدارة المدينة، ستيف آدمس، اتخاذ هذا القرار، مقدما الاعتذار لغارنير باسم السلطات المحلية.

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