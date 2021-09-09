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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن تعرض طفلة للاعتداء من قبل جدتها بالبحيرة.

وفحصت أجهزة وزارة الداخلية منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من تعرض نجلته للتعذيب الجسدى من قبل جدتها لوالدتها والتى "تتولى حضانتها عقب انفصاله عن زوجته".

وتبين أنه تبلغ لمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة من شخ مقيم بدائرة المركز، بتعرض كريمته البالغة من العمر 3 سنوات، للاعتداء من قبل جدتها لوالدتها والتى تقوم بحضانتها عقب انفصاله عن والدتها، وزواجها بآخر، وما أسفر عنه إصابة الطفلة بحروق متفرقة بالجسم.

وباستدعاء المشكو فى حقها جدة الطفلة (ربة منزل - مقيمة بذات الناحية) ومواجهتها أنكرت ما نسب إليها، وقررت أنه حال لهو الطفلة بالمنزل تعثرت قدمها وسقطت بإناء به مياه ساخنة مما أدى إلى حدوث إصابتها.

وأضافت الجدة أنها قامت بإسعافها لدى إحدى الصيدليات بمحيط سكنها، وأعقب ذلك تسليم الطفلة لوالدها لرؤيتها، ولم يقم بإعادتها.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.