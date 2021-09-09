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أعلن نادي البنك الأهلي، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع إسحاق يعقوبو، لاعب وادي دجلة، بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وكشف البنك الأهلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن نجاح لجنة الكرة بالنادي برئاسة أشرف نصار في التعاقد مع الغاني إسحاق يعقوبو، لاعب وادي دجلة السابق بعقد يمتد لمدة ثلاثة سنوات.

ويلعب يعقوبو في مركز الظهير الأيسر في صفقة قوية تضاف إلى الصفقات الجديدة إستعدادًا للموسم المقبل.

ونجح البنك الأهلي في أولى مواسمه بالبقاء بالدوري الممتاز بعدما احتل المركز الـ15 في جدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة.