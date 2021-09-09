ارتفاع أعداد ضحايا إعصار إيدا بالولايات المتحدة إلى 74 شخصا

أعلنت قناة الحرة الأمريكية، ارتفاع أعداد ضحايا إعصار إيدا الذي ضرب جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية إلى 74 شخصًا.

وذكر مسئولون بالصحة الأمريكية، اليوم الخميس، أن ولاية لويزيانا الأمريكية سجلت 26 قتيلا، بعد أن أبلغ عن 11 حالة وفاة إضافية في مدينة نيو أورلينز، موضحين أن معظم القتلى الجدد هم من كبار السن الذين لقوا حتفهم بسبب الحرارة.

وكانت قد سجلت نيويورك 17 حالة وفاة بسبب "إيدا"، فيما تأكدت وفاة 27 شخصا على الأقل في نيوجيرسي نتيجة الإعصار، علاوة على فقدان أربعة أشخاص.

من جانبها، صرحت كاثي هوكول، حاكمة ولاية نيويورك في وقت سابق بأن الإعصار تسبب في أضرار بأكثر من 50 مليون دولار.