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عبدالحفيظ: الخطيب الأسطورة الرياضية في مصر.. وصلاح قادم بقوة

محمد جلال
نشر في: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 12:43 ص | آخر تحديث: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 12:46 ص

يرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الاسطورة الرياضية الوحيدة في مصر هو محمود الخطيب، رئيس النادي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد": "الاسطورة الرياضية في مصر هو محمود الخطيب، فاز وحقق كل شئ على جميع المتسويات".

وأضاف: "بالتأكيد هناك لاعب قادم بقوة وهو محمد صلاح نتمنى له التوفيق، يقوم بعمل كل شئ على المستوى الأوروبي والعالمي ونتمنى أن يكون في القادم أفضل له".

ووجه سيد عبد الحفيظ رسائل لجماهير الأهلي.. قائلا: "نعتذر عن عدم الفوز بالبطولة المحببة للفريق وهي بطولة الدوري، اعترفنا بالخطأ والتقصير لكن القادم أفضل".

وأتم: "نحن ننافس على 9 بطولات في الموسم الواحد سنبذل أقصى جهدنا لتحقيق طموحات الجماهير بالتأكيد".


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