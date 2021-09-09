 الكويت: ندعو لإحياء عملية السلام ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة - بوابة الشروق
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الكويت: ندعو لإحياء عملية السلام ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

أحمد العيسوي
نشر في: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 2:26 م | آخر تحديث: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 2:26 م

قال وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر الصباح، إن حل القضية الفلسطينية هو ركيزة أساسية للسلام في الشرق الأوسط وأهم عوامل الاستقرار في المنطقة، موضحا أن التطورات الأخيرة أعطت زخما جديدا للقضية، ودفعت المجتمع الدولي إلى الدعوة لإعادة إحياء عملية السلام.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح أعمال اجتماعات مجلس الجامعة العربية الـ156 على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الخميس، برئاسة دولة الكويت، أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل مسؤولية الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، في انتهاك واضح للقرارات الأممية، مؤكدا دعم الكويت لخيارات الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة.

ودعا إلى إعادة إحياء عملية السلام على أسسها السلمية المبنية على قرارات الشرعية الدولية، وحث الأطراف الدولية على اتخاذ الخطوات العملية لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية تعالج جميع قضايا الحل النهائي، وتحقق الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدول الفلسطينية ذات السيادة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

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