دبلوماسي أمريكي: التفاوض مع إيران ليس مفتوحا للأبد

أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالوكالة جوي هوود أن نافذة التفاوض مع إيران ليست مفتوحة للأبد رغم تمسكنا بالخيار الدبلوماسي.

وقال هوود، خلال مقابلة مع قناة العربية الإخبارية، اليوم الخميس: "نتصدى لتهديدات إيران التي تزعزع الأمن الإقليمي والتهديدات التي يتعرض لها الشحن التجاري"، مبينا الحاجة للعودة للاتفاق النووي في أقرب وقت.

وشدد أنه على إيران الامتثال لشروط الاتفاق، والعودة لطاولة المفاوضات في فيينا، وعدم تضييع الوقت في التصريحات الإعلامية، مؤكدًا أن رفع العقوبات عن إيران مرهون بالامتثال الكامل للاتفاق النووي.

وتابع: "لن أتنبأ بالخيارات الأخرى حال فشل الدبلوماسية، لكن الرئيس كان واضحا في منع إيران من امتلاك سلاح نووي"، مشيرًا إلى أن واشنطن وحلفاؤها مستاؤون من عرقلة إيران لعمل المفتشين.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في وقت سابق، أن إيران تواصل خرق التزاماتها النووية في اتفاق فيينا 2015، مشيرة إلى أنها تعزز مخزونها من اليورانيوم المخصب.