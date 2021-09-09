الزراعة: مستمرون في جهودنا لخدمة الفلاح وإحداث نقلة نوعية بالقطاع

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الفلاح أولى أولويات الدولة والقيادة السياسة، لافتًا إلى إطلاق العديد من المبادرات لتطوير حياة الفلاح منها «حياة كريمة»، وقانون التصالح على مخالفات البناء.



وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن الدولة صرفت مليارات لتطوير حياة الفلاح وتحقيق أقصى تنمية ممكنة بحياته، مستشهدًا بالمشروعات القومية التي نفذتها الدولة لزيادة دخل الفلاح وإنتاجيته وتطوير الري.



وأشار إلى أن الدولة تكفلت بتبطين الترع والقنوات الرئيسية، فضلًا عن إطلاق مبادرة تمويل لتنفيذ عمليات التطوير الري الحقلي للأراضي، موضحًا أن وزارة الزراعة والمالية تتحملان الأعباء الإضافية عن الفلاح.



وذكر متحدث الزراعة، أن الوزارة مستمرة في جهودها لخدمة الفلاح وإحداث نقلة نوعية في القطاع، قائلًا إن جائحة كورونا مؤشر لحجم الجهود المبذولة في القطاع منذ عام 2014 وحتى الآن.



ولفت إلى أن الدولة تمكنت من تلبية احتياجات المواطنين خلال جائحة كورونا وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار بعض السلع، متابعًا: «بفضل جهود الفلاح السلع كانت متوفرة ولم يحدث نقص في أي وقت».



وتوجه بالشكر إلى الفلاح على الجهود التي يبذلها، مضيفًا أن تلك الجهود انعكست على افتتاح أكثر من 40 سوقا جديدا للقطاع الزراعي المصري، خلال آخر 3 سنوات، وهو ما يدل على جودة المنتج المصري.



وأوضح أن مصر احتلت المرتبة الأولى في تصدير بعض الحاصلات الزراعية، مختتمًا أن الوزارة أطلقت منظومة جديدة في زراعات القمح لزيادة المعروض والإنتاج وتقليل التكاليف التي يتحملها الفلاح المصري.



ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، تحية إلى الفلاح المصري، في يوم عيده الذي يوافق التاسع من سبتمبر في كل عام.



وقال الرئيس السيسي، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»: «أتوجه بتحية وتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته، وأؤكد أننا حريصون كل الحرص على دعم الفلاح، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له، فمصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي كلها مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور».