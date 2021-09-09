ارتفاع عدد غواصات روسيا المزودة بصواريخ كاليبر في البحر المتوسط ل5 لأول مرة

أعلن مصدر روسي مطلع في قطاع بناء السفن، أن عدد الغواصات الروسية غير النووية من طراز "636.6" والمحملة بصواريخ "كاليبر" المجنحة في البحر الأبيض المتوسط ارتفع إلى خمس غواصات.

وقال المصدر في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس، إن المجموعة الروسية في البحر الأبيض المتوسط تشمل حاليا 5 غواصات حاملة للصواريخ المجنحة من طراز "كاليبر - بي إل"، بينها 3 من أسطول البحر الأسود و2 من أسطول المحيط الهادئ.

وأضاف المصدر، أن هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها رفع عدد هذه الغواصات في البحر الأبيض المتوسط إلى 5 غواصات، مشيرا إلى أن 2 من هذه الغواصات تعبران حاليا متجهتين من بحر البلطيق إلى المحيط الهادئ وتبقيان في قوام المجموعة العملياتية الدائمة للقوات البحرية الروسية في المنطقة لبعض الوقت.

ولفت المصدر إلى أن هذه الغواصات من مشروع "636.6" قادرة على إصابة هدف واحد بـ 30 صاروخا من طراز "كاليبر" دفعة واحدة.