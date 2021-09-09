المركزي الأوروبي يبقي على سياسته النقدية ويُقلص وتيرة برنامج التحفيز النقدي

أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير اليوم الخميس، لكنه اختار إبطاء وتيرة مشترياته في برنامج الشراء الطارئ الخاص بجائحة "كوفيد- 19".

وصوت أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي لصالح الإبقاء على سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي عند 0%، وعلى تسهيل الإقراض الهامشي عند 0.25% وعلى تسهيلات الإيداع عند -0.5%.

وذكر بيان البنك الذي نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أنه "بناءً على تقييم مشترك لظروف التمويل وتوقعات التضخم، قرر مجلس الإدارة أنه يمكن الحفاظ على ظروف التمويل المواتية مع خفض وتيرة شراء الأصول بشكل معتدل مقارنة بالربعين الماضيين".

كانت الأسواق تنتظر بفارغ الصبر قرار السياسة الأخير لمؤسسة فرانكفورت بحثًا عن إشارات على تفكيك وشيك لسياسة التحفيز النقدي، وسط ارتفاع التضخم والنمو الاقتصادي القوي.

وارتفع اليورو بنسبة 0.2% مقابل الدولار بعد القرار ليتداول عند حوالي 1.1837 دولار، في حين قلصت الأسهم الأوروبية خسائرها السابقة.