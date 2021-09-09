اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل اجتماعهم في الدورة الـ156

عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا لمناقشة القضايا الرئيسة المعروضة على جدول أعمال الدورة الـ 156 لمجلس الجامعة العربية المقرر انعقادها في وقت لاحق اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وبرئاسة الكويت.

وناقش وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري، مجمل البنود المتعلقة بحماية وصون الأمن القومي العربي والتصدي للتدخلات في الشئون الداخلية للدول العربية ودعم القضية الفلسطينية والأزمات في ليبيا وسوريا واليمن، وتنسيق المواقف العربية، بشأن القضايا المطروحة على الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.