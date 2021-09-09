 أمريكا: طالبان ستسمح بترحيل 200 أمريكي ومواطني دول أخرى - بوابة الشروق
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أمريكا: طالبان ستسمح بترحيل 200 أمريكي ومواطني دول أخرى

أ ش أ
نشر في: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 12:34 م | آخر تحديث: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 12:34 م

قال مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، إن حركة طالبان وافقت على السماح بترحيل 200 أمريكي ومواطني دول أخرى من أفغانستان، كانوا موجودين بعد انتهاء عملية الإجلاء الأمريكية، على متن طائرات مستأجرة من مطار كابول.

وأضاف المسؤول، بحسب قناة الحرة الأمريكية، أن مبعوث الولايات المتحدة الخاص زلماي خليل زاد، ضغط على طالبان للسماح برحيل هؤلاء الأشخاص.

وكان الجيش الأمريكي قد أقام جسرا جويا ضخما في كابول منتصف أغسطس، ما سمح بإجلاء نحو 123 ألف شخص حتى تاريخ انسحابه من أفغانستان، وقالت واشنطن إن 75 إلى 80% من هؤلاء أفغان.

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