صحيفة: الصين ستقوم بتعليق الموافقات على ألعاب الإنترنت الجديدة مؤقتا

ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، أن المنظمين الصينيين سيقومون بتعليق الموافقات على جميع ألعاب الإنترنت الجديدة، بصورة مؤقتة، مما سيؤدي إلى تحقيق نجاح كبير لشركتي "تنسنت هولدينجز ليمتد" و"نيتيز"، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس.

ونقلت "ساوث تشاينا مورنينج بوست" عن شخص مطلع على المسألة، قوله إن مسؤولين من إدارة الدعاية في الحزب الشيوعي الصيني ومنظم الصناعة، كشفوا عن قرارهم للمسؤولين التنفيذيين في شركتي "تنسنت هولدينجز ليمتد" و"نيتيز"، الذين تم استدعاؤهم إلى اجتماع يوم أمس الأربعاء.

كما نقلت الصحيفة عن شخص آخر مطلع على المناقشات، قوله إنه قد تم تعليق الموافقات على ألعاب الإنترنت الجديدة، بينما ستحدد الحكومة كيفية تقليل عدد العناوين في السوق.

جدير بالذكر أن إدارة الرئيس الصيني شي جينبينج، تقوم بشن حملة للحد من الإدمان بين القُصّر، وتقليل الإنفاق المتزايد على العناصر الافتراضية، إلا أن وكالة الأنباء الصينية الرسمية لم تشر إلى تعليق الموافقات على ألعاب الإنترنت.