تحرير 1061 محضرا خلال حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بدمياط في أغسطس

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الرقابة على الأسواق، والمخابز، ومستودعات الغاز، للتحقق من انضباط تلك المنظومة، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار السلع، والتأكد من صلاحيتها.



وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير 1061 محضرا خلال الحملات المُنفذة طِوال شهر أغسطس الماضي، فضلا عن تحصيل غرامات مالية مستحقة على أصحاب المنشآت التموينية، نظير الاستيلاء على أموال الدعم بمبلغ 20321164 جنيها من المال العام من البدالين، وكذا تحصيل ما يقرب من 220.103 جنيهات، أقساط مستحقة على المخابز التموينية، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وتحرر 119محضرا للمخابز، بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف والتوقف عن الإنتاج، وعدم الالتزام بالمواصفات، وبمتابعة المرور على الأسواق تحرر 942 محضرتا، ما بين رصد حالات غش تجاري وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم «وجود شهادات صحية، وإعلان عن الأسعار»، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وبيع لحوم مكشوفة ومذبوحة خارج المجازر.

في السياق ذاته، أخذت المديرية 21 عينة غذائية، و54 من القمح المُعد للطحن، و16 «دقيق» و22 من النخالة؛ للتأكد من مطابقتهم للمواصفات المطلوبة.

وأكدت المديرية حرصها على تكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها، ومكافحة الغش التجاري، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.