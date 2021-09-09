وأعرب فيكسن - في كلمته التي ألقاها افتراضيًا، اليوم الخميس، في ختام منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي - عن سعادته بالمشاركة بالمنتدى، موضحًا أنه أكد أهمية البنية التحتية وخاصة في البلدان النامية لرفع مستويات الاستثمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة وأن القطاع الخاص يحتاج للبيئة المناسبة حتى يستطيع المساهمة في عملية التنمية المستدامة.

وأضاف أن تنفيذ شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف أمر هام وضروري للمساعدة على تصنيع وإنتاج اللقاحات، ولذا يجب المشاركة من قبل جميع الجهات المعنية ودمج كل الاتفاقيات الدولية لتخطي أزمة جائحة كورونا.

وتابع: "أن المضي في هذه الخطوات ليس سهلًا في ظل آثار الجائحة مما يدعونا لضرورة التعاون لأنه طوق النجاة الذي سيمكن القارة من عبور مشاكلها وإنجاز كافة المشروعات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتركيز على محاولات التضامن والتكافل وعقد شراكات لإنتاج لقاح كورونا".

وأكد أنه يجب تعزيز الاقتصاد الشمولي وإشراك بنوك التنمية لدعم القطاع الخاص ويجب أن نقوم بتقييم تجربة النجاح، فنحن في حاجة إلى أنظمة محفزة للنمو باستمرار لأن ذلك لا يصل للدول النامية ونحن في حاجة إلى خفض الدين، وأن نضمن أن كل الأسواق تحقق أقصى استفادة.

وطالب مؤسسات التمويل بأن تكون أكثر مرونة لأن تداعيات كورونا تضعنا أمام صعوبات كثيرة خاصة في الدول النامية الإفريقية، مضيفا: "أنه على جميع البلاد أن تبذل جهودًا أكبر فيما تنفقه في قضية التغيرات المناخية، فجائحة كورونا كشفت عن مدى أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي الشامل في حياتنا، ولذا أؤكد أهمية تعزيز فرص التحول الرقمي بشكل متساو بين جميع دول القارة".