الفائزة بجائزة خيري شلبي: «النقشبندي» رواية سيرة تتناول جوانب غامضة في حياة المنشد الراحل

قالت رحمة ضياء، الفائزة بجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول 2021، إن فكرة تأليف رواية عن حياة المنشد الديني سيد النقشبندي، بدأت حين فكرت في تأليف رواية سيرة ذاتيه، وأن اختيارها للنقشبندي تحديدًا لأنه يُعد أكثر شخصية صوفية أرادت الكتابة عنها.



وأضافت في تصريح خاص لـ«الشروق»، أنها اكتشفت خلال رحلة البحث العديد من الجوانب المثيرة في حياة أحد أشهر المنشدين والمبتهلين في تاريخ الإنشاد الديني، الذي يتمتع بصوت يراه الموسيقيون أحد أقوى وأوسع الأصوات مساحة في تاريخ التسجيلات، وأن رحلة البحث جعلتها تغوص في عوالم الصوفية والنقشبندية وعوالم أخرى ربما يصعب على العقل تصديقها، وأن ذلك أفادها في كتابة الرواية التي تتناول جوانب كثيرة وغامضة في حياة النقشبندي.



وتابعت خلال حفل تسليم جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول 2021، بمقر دار الشروق، أن الشيخ النقشبندي شخصية ثرية ومادة جيدة للكتابة بخاصة الجانب الإنساني له بما فيه من نقاط قوة وضعف بشري، وأن كل ما كُتب عنه تناول عمله وصوته واتجاهه للإنشاد الديني.



وأشارت إلى أن تأليف الرواية احتاج منها عام كامل ومجهود كبير في عمليات القراءة والبحث في كتب التاريخ التي تتناول الفترة الزمنية التي عاشها النقشبدي، فضلًا عن البحث في الوثائق والأرشيف الصحفي بما يحويه من معلومات كُتبت عنه.



وكانت لجنة تحكيم جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول 2021، قد أعلنت عن فوز رحمة ضياء، بالجائزة عن روايتها "النقشبندي"، من بين خمس روايات وصلت للقائمة القصيرة وتم الإعلان عنها في يوليو الماضي، وهي: أكمل الصاوى (ر ف ع ت) - أيمن القاضي (مولتينج) - حارص عمار (كرامات الشيخ علي) - رحمة ضياء (النقشبندي) - نادية رشاد (مسك الليل).



وجاء في حيثيات فوز رواية "النقشبندي" التي استلهمت سيرة المنشد الكبير سيد النقشبندي، أن: "الرواية تحاول بناء سيرة متخيلة للمنشد الصوفي الشهير، الشيخ سيد النقشبندي وهي سيرة لم يتم تناولها من قبل"، وأكدت اللجنة أن: "الكاتبة قدمت النص الفائز بإحكام لغوي واضح، يمزج الواقع بالخيال بطريقة مقنعة على الصعيد الفني"، ورأت اللجنة أن: "النص كاشف كذلك عن جهد كبير بذلته الكاتبة خلال مراحل البحث وعبر التناول الفني المتميز لشخصيات العمل".



وبلغ عدد الأعمال التي استوفت شروط المسابقة 57 رواية تنافست على دخول القائمة القصيرة للجائزة التي تحمل اسم الروائي المصري الكبير خيري شلبي، وتشترط الجائزة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يكون قد سبق نشر عمل روائي من قبل، وألا يكون العمل المتقدم به قيد النشر.



يذكر أن خيري شلبي؛ (1938 - 2011)، كاتب وروائي مصري ولد في محافظة كفر الشيخ، له قرابة السبعين كتابا ما بين الرواية والقصص القصيرة والمسرحية والدراسة، أطلق عليه البعض "رائد الفانتازيا التاريخية في الرواية العربية"؛ حيث يتميز الكثير من كتاباته بتشخيص المادة وتحولها إلى كائنات حية تعيش وتتكلم وتؤثر وتتأثر. نال العديد من الجوائز الأدبية المصرية والعربية ومنها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى (1980 - 1981)، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب (2005)، كما رشحته مؤسسة "إمباسادورز" الكندية للحصول على جائزة نوبل للآداب. وقد تُرجمت أعماله إلى عدة لغات.