«تحيا مصر» يدعم مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بـ32 ماكينة غسيل كلوي و20 حضانة

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أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أن "صندوق تحيا مصر" دعم المستشفى الجامعي الجديد، بـ32 ماكينة و32 كرسي غسيل كلوي، و20 حضانة أطفال حديثي الولادة مزودة بأجهزة تنفس صناعي، وأجهزة CPAP البديل لجهاز التنفس الصناعي.

ويأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية لرعاية مرضى الفشل الكلوي، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

واشاد "عبد الخالق"، بالدور الوطني لصندوق تحيا مصر في تقديم المساعدات والدعم لكل القطاعات بالمحافظة، وخاصة في قطاع الصحة، وذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي ورعاية مرضى الفشل الكلوي.

ولفت إلى دور الدولة في دعم وتطوير المستشفيات الجامعية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المواطنين.

وأوضح الدكتور مصطفى هريدي مدير عام المستشفى الجامعي الجديد، أن أعمال التجهيز والتأثيث التي تشهدها المستشفى الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، تسير على الوجه الأكمل.

وأضاف أنه سيتم التواصل مع الشركات الموردة للأجهزة والمعدات للبدء في عملية التركيب والتشغيل.

جدير بالذكر أن المستشفى الجامعي الجديد تضم أكثر من 50 عيادة خارجية، تم تجهيز وفرش 23 عيادة بالأثاث غير الطبي، منهم 27 عيادة بالطابق الأول، و27 عيادة بالطابق الثاني، ايذاناً بقرب التشغيل التجريبي للمستشفى.