اجتماع بالجامعة العربية للجنة الوزارية الرباعية المعنية بمتابعة الأزمة مع إيران

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عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة الأزمة مع إيران، اجتماعا لها صباح الخميس برئاسة المملكة العربية السعودية، والتي مثلها وزير الخارجية الأمير فيصل عبدالله بن فرحان؛ لمناقشة مستجدات وتطورات ملف الأزمة مع إيران والتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

تضم اللجنة في عضويتها السعودية رئيسًا، وعضوية كل من "مصر والإمارات والبحرين" بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها ومشروع القرار الخاص بالبند المدرج على مشروع جدول الأعمال لإقراره واعتماده كقرار صادر عن الدورة 156 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب.