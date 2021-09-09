تايجر وودز يجتهد للعودة إلى الجولف

يتقدم تايجر وودز، المصنف الأول عالميا سابقا، في عملية تعافيه وإعادة تأهيله "لمحاولة التحسن والعودة إلى لعب الجولف" بعد الحادث الذي تعرض له في 23 فبرايرالماضي، حسبما أكد قائد الفريق الأمريكي في بطولة كأس رايدر، ستيف سترايكر.

ويستعد فريق سترايكر لمواجهة أوروبا اعتبارا من 24 سبتمبر الجاري، وكان يجري بحث إمكانية مشاركة وودز (45 عاما) ضمن الوفد كمساعد فني.

لكن سترايكر أعلن لإذاعة (سايروس إكس إم) أن وودز لن يكون أحد مساعديه، لكنه أوضح أنه على اتصال بالمصنف الأول سابقا وأنه يلاحظ تحسنه في عملية تعافيه.

وقال "هذه المرة لن يكون قادرا على أن يكون مساعد قائد فقط بسبب عملية إعادة تأهيله الجارية لمحاولة التحسن والعودة إلى لعب الجولف، وهذا يسير بشكل جيد. إنه يتقدم ويقوم بعمل جيد والأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

وتعرض وودز لكسور في ساقه اليمنى وكاحله بعدما تعرض لحادث تصادم بسيارته في جنوب كاليفورنيا.