قال عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن كلمة مصر في القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا تعبر عن إجراءات قامت بها الدولة خلال 8 أعوام، لافتًا إلى أنها عبرت عن دفاع مصر عن الإرهاب على مستوى الدولة والمنطقة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أحداث اليوم»، الذي يقدمه همام مجاهد عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن المهام التي تقوم بها الدولة في مقاومة الإرهاب والتطرف تكون في بعض الأحيان نيابة عن كل العالم كله، موضحًا أن المهام تشمل رفع راية الوسطية والاعتدال والحوار مع الآخر وعدم إراقة الدماء والتعبير عن سماحة الإسلام التي أتى به النبي محمد.



وأشار إلى أن الدولة المصرية اضطلعت بدور هام منذ أن كانت في بدايتها وحتى التاريخ الذي نعيشه، قائلًا إن الدولة تشهد مواجهات على مستوى القوات المسلحة والشرطة والمؤسسات الثقافية والدينية التي تعبر عن الإسلام الوسطي في مصر وكل ربوع العالم.



ولفت عضو الشؤون الإسلامية، إلى أن الجماعات الإرهابية تختلف بصورة كبيرة عما كانت عليه في الثمانينات، منوهًا إلى أنها تولت أهم السلطات الرئيسية ببعض الدول بخداع تحت اسم الدين.



وذكر أنه لم يكن أحد يحلم من هذه الجماعات أنه قد يعتلي سلطة الدولة المصرية في يوم من أيام، مشيدًا بدور الشعب المصري في رفض تلك الجماعات وممارساتها: «القضية ليست حشودًا خرجت للتظاهر وإنما تعبير عن ثقافة وحضارة نورت الدنيا بالفكر وبنور الإسلام والمسيحية والفن والرقي وليس جماعات الكراهية».









وشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صباح اليوم الخميس، في افتتاح القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب التي ينظمها كل من الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، وذلك بحضور كل الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية بفيينا، وفلاديمير بورنوكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.