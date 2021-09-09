تجمع دول غرب إفريقيا ونيجيريا يتابع بقلق بالغ التطورات السياسية في غينيا

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" والحكومة النيجيرية أنها تتابع بقلق بالغ، التطورات السياسية الأخيرة التي حدثت في كوناكري بجمهورية غينيا.

وقال الرئيس الغاني، نانا أكوفو أدو فوا، الرئيس الحالي لتجمع ايكواس، في بيان نقلته وكالة الأنباء النيجيرية، إن التجمع يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس ألفا كوندي رئيس غينيا كوناكري، وكذلك الإفراج عن غيرهم ممن جرى اعتقالهم.

وأضاف: "الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تؤكد عدم موافقتها على أي تغيير سياسي غير دستوري، وتطالب قوات الدفاع والأمن بالبقاء في وضع جمهوري وتعرب عن تضامنها مع شعب وحكومة غينيا".