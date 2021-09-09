كازاخستان: مستعدون لحوار بناء مع السلطات الأفغانية الجديدة لحل المشاكل الإنسانية

أعرب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، اليوم الخميس، استعداد بلاده لإجراء حوار بناء مع السلطات الأفغانية الجديدة؛ لحل المشاكل الإنسانية الحادة.

وقال توكايف، في تصريح نقلته وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية، إن "كازاخستان تعتقد بأنه ينبغي لأفغانستان أن تصبح دولة مستقرة وذات سيادة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها، ونحن على استعداد لإجراء اتصالات تجارية بناءة مع السلطات الجديدة، وذلك في المقام الأول لحل المشاكل الإنسانية الحادة التي تعاني منها هذه البلدان التي طالت معاناتها".

وأعرب عن أمله في أن تُظهر طالبان موقفها المعتدل وانفتاحها على المحادثات، بينما تشكل حكومة وطنية موحدة وشاملة وتمثيلية بحق، داعيا المجتمع الدولي إلى "دمج فكرة التنمية الاقتصادية المستدامة في جميع الإجراءات والخطط المستقبلية المتعلقة بأفغانستان" في هذا المنعطف.