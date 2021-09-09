منظمة الأغذية والزراعة تطلق أدوات عملية للتشجيع على تخزين الكربون العضوي في التربة

أطلقت أمس، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أداتين عمليتين لغرض التشجيع على تخزين الكربون العضوي في التربة وحبسه، ويعدّ هذا وسيلة أساسية للعمل المناخي.

ويقوم حبس الكربون على نزع ثاني أكسيد الكربون من الجوّ على شكل الكربون العضوي في التربة، على اعتبار أنّ احتجاز ثاني أكسيد الكربون في التربة يعدّ طريقة فعالة لخفض غازات الاحتباس الحراري. وبما أنّ التربة الغنية بالكربون هي أيضًا تربة تتمتع بصحة أفضل وخصوبة أكبر، فهي مفيدة للمزارعين فيما تساعد أيضًا على تحقيق غايات اتفاق باريس المتعلقة بتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة.

والأداتان اللتان كُشف النقاب عنهما أمس، وهما جزء من مبادرة RECSOIL كناية عن خارطة عالمية تبيّن كمية احتباس ثاني أكسيد الكربون وموضعه في التربة - GSOCseq- ودليل فني للممارسات الجيدة من أجل حبس الكربون العضوي في التربة وتخزينه فيها.

وقال شو دونيو، المدير العام للمنظمة، في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للشراكة العالمية من أجل التربة "يجدر بنا البحث عن أساليب مبتكرة لتحويل نظمنا الزراعية والغذائية لكي تصبح أكثر كفاءة وشمولاً واستدامة وقدرة على الصمود. والتربة السليمة حاسمة الأهمية لتحقيق ذلك".

وجدير بالذكر أنّ الجمعية العامة للشراكة العالمية من أجل التربة هي مقرّ اتخاذ القرارات الاستراتيجية لإحراز تقدم في خطة العمل العالمية للتربة، باعتبارها الجهاز المعني بصنع القرارات في الشراكة العالمية من أجل التربة.

وقد سبق اللقاء الافتراضي من 8 إلى 10 سبتمبر المؤتمر الـ26 للأطراف في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي سينعقد في مدينة غلاسكو في وقت لاحق من هذا العام.

وتعدّ أداة GSOCseq، أول تقييم عالمي تقوده البلدان للقدرة على احتباس الكربون العضوي في التربة في مختلف أنحاء العالم، وتتضمن الخارطة المنبثقة عن ذلك مستويات مختلفة من المعلومات بما يساعد المستخدمين في الاطلاع على بيانات حاسمة الأهمية مثل المخزونات الأولية للكربون العضوي في التربة والمخزونات المتوقعة منه في إطار سيناريوهات مختلفة للإدارة المستدامة للتربة والممارسات الاعتيادية، إضافة إلى معدلات الاحتباس النسبية لكل سيناريو.

وبحسب هذه الخارطة، بإمكان التربة - في حال إدارتها على نحو مستدام - احتباس كمية قد تصل إلى 0.56 بيتاجرام من الكربون - أو ما يعادل 2.05 جيجاطنّ من مكافئ ثاني أكسيد الكربون - في السنة، مع القدرة على التعويض سنويًا عن نسبة تصل إلى 34% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمي الناجمة عن الزراعة.

أما الأداة الثانية التي أطلقتها المنظمة فهي مجموعة من الممارسات الجيدة للمزارعين حول كيفية المحافظة على مخزونات الكربون العضوي في التربة وكيفية احتباس ثاني أكسيد الكربون. وهذا الدليل الفني الذي يقع في ستّة مجلّدات هو ثمرة ثلاث سنوات من الجهود الجماعية لأكثر من 400 أخصائي من حول العالم وهو أول محاولة لتجميع الممارسات الجيدة في مجال إدارة التربة بالاستناد إلى بيانات علمية سليمة حول تأثيرات هذه الممارسات على محتوى الكربون العضوي في التربة في مجموعة واسعة من البيئات واستخدامات الأراضي.

ويقدّم الدليل الفني حلولاً عملية لشتى أنواع الأراضي والحالات، من أساليب تناوب المحاصيل التي جرى تحسينها على مرّ السنين وصولاً إلى التقنيات الحديثة لإدارة المغذيات.

واعتبر دونيو أنه رغم تجذّر التربة وسلامتها بشكل تام في جدول الأعمال العالمي، لا يزال تحقيق تأثيرات ملموسة يشكل تحديًا هامًا "من أجل إنتاج أفضل، وبيئة أفضل، وتغذية أفضل، وحياة أفضل، من دون ترك أي أحد خلف الركب".