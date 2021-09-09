الإحصاء: أقل نسبة طلاق بين خريجي الجامعات في 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2020، والتي كشفت أن أعلى نسبة طلاق-بين الذكور-كانت فى الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 77766 إشهاداً تمثل 36.3%.

بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهادات بها 257 إشهاداً بنسبة 0,1% من جملة الإشهادات.

وسجلت أعلى نسبة طلاق فى الحاصلات على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 71145 إشهاداً تمثل 33.3%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهادات بها 180 إشهاداً بنسبة 0,1% من جملة الإشهادات.