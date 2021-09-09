أكد محمود شبانة، مدافع الزمالك المنتقل حديثًا من فريق أسوان، أن رغبته كانت الانتقال إلى القلعة البيضاء، مشيراً إلى أنه سينتظر فرصة المشاركة بشكل أساسي مع الفريق.

وقال شبانة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: «مدافعو نادي الزمالك لاعبين كبار جداً ولاعبين دوليين، وبالطبع أتيت لنادي الزمالك لكي ألعب وليس لأجلس على مقاعد البدلاء».

وأضاف: «سيكون هناك منافسة قوية مع عبد الغني ومحمود علاء والونش وهذا سيفيد النادي وسأنتظر الفرصة».

وكشف: «بدأت مع المدرب رمضان السيد في بتروجت ومنه انضممت لمنتخب مصر للناشئين مواليد 1995 مع علاء ميهوب، ذهبت للتجمع الثاني مع محمود حمدي "الونش" ورمضان صبحي والذي لم يكن لعب من قبل في الأهلي في ذلك الوقت».

وواصل: «كنت ألعب بشكل أساسي أنا والونش في ذلك الوقت ولكن تعرضت لإصابة أثناء تواجدنا في الإمارات بعمر الـ18 سنة وفوجئت أنها قطع في الرباط الصليبي».

وتابع: «لم أفكر في الذهاب لأي نادي غير نادي الزمالك، وقلت لرئيس نادي أسوان أنني احترم جميع العروض ولكن رغبتي هي الانتقال لنادي الزمالك».

وأتم: « الأهلي لم يتحدث معي ولكن رئيس نادي أسوان أبلغني أن هناك اهتمام من ناديي الأهلي وبيراميدز، ولكن كانت رغبتي الانتقال لنادي الزمالك».