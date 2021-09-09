مسؤول في الحزب الحاكم ببولندا يثير مخاوف بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي

أثار مسؤول بولندي بارز في "حزب القانون والعدالة" الحاكم، شبح خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، في ظل نزاع متصاعد يهدد حصولها على أموال تحفيزية لمواجهة تداعيات أزمة تفشي جائحة كورونا.

وقال ريسزارد تيرليكي، الذي يترأس المجمع البرلماني لحزب القانون والعدالة، إن بولندا يجب أن تفكر في كيفية العمل مع الاتحاد الأوروبي بطريقة تكون شديدة النفع للدولة.

ويشار إلى أن الحكومة تصارع التكتل الاوروبي الذي انتقدها بسبب تقويضها للقضاء وسيادة القانون.

وفي التصعيد الأخير، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه من الممكن أن تواجه بولندا المزيد من التأخير في الحصول على 23.9 مليار يورو (28.4 مليار دولار)، كمنح لمساعدتها خلال فترة ما بعد تفشي الوباء.

وقال تيرليكي في مؤتمر اقتصادي عقد في كارباتش، بجنوب غرب بولندا، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، إنه "إذا سارت الأمور على النحو المحتمل، سيتعين علينا البحث عن حلول جذرية.. لقد أظهر البريطانيون أن ديكتاتورية بيروقراطية بروكسل لم تناسبهم واداروا ظهورهم وغادروا".

إلا أن الحكومة سعت من جانبها إلى التقليل سريعا من أهمية تصريحاته.

وقال المتحدث باسم الحكومة، بيوتر مولر، اليوم الخميس، إن تيرليكي قال تحديدا إن بولندا لا ترغب في ترك الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن اتباع مثال المملكة المتحدة في ترك التكتل الأوروبي، لن يكون "مفيدا"، إلا أنه يتعين على البلاد "اتخاذ موقفها والاعتراض على بعض القضايا".