مداهمة وزارة المالية الألمانية بسبب الفشل في التعامل مع قضايا غسل الأموال

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داهم ممثلو الادعاء الألمان، وزارتي المالية والعدل الاتحاديتين في برلين، في إطار تحقيق فيما إذا كان المسؤولون في وحدة مكافحة غسل الأموال فشلوا في التعامل مع القضايا بشكل ملائم.

يبحث التحقيق فيما إذا كان المسؤولون في وحدة الاستخبارات المالية -التابعة لوزارة المالية برئاسة مرشح المستشارية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس- أخفقوا في التحرك استجابة لتحذيرات تلقوها من البنوك بشأن وجود عمليات غسل أموال .

جاء ذلك في بيان لممثلي الادعاء في مدينة أوسنابروك اليوم الخميس في رسالة عبر البريد الإلكتروني لوكالة بلومبرج للأنباء.

بدأت القضية في 2020 بشأن تحذير جرى إرساله لوحدة الاستخبارات المالية بشأن مدفوعات بقيمة أكثر من مليون يورو لإفريقيا في 2018.

وقال ممثلو الادعاء إن الوحدة لم تخطر الشرطة بشأنها وبالتالي كان يمكن إيقاف المدفوعات.

ولم يجب المتحدثون باسم وزارتي المالية والعدل على الفور على رسائل البريد الإلكتروني طلبا للتعقيب.